The Great Perhaps: Teaser Trailer

Das Zeitreise-Adventure The Great Perhaps wird am 14. August auf Steam für PC, Mac und Linux erscheinen. In dem Science-Fiction-Titel von Caligari Games kehrt ein Astronaut auf die Erde zurück, die durch eine unbekannte Katastrophe verwüstet wurde. Der Astronaut kann zwischen zwei verschiedenen Zeitebenen (Prä- und Postapokalypse) wechseln und so den Ursachen des Desasters auf den Grund gehen.