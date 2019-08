In Flotsam steuern die Spieler eine Gruppe von Überlebenden in einer farbenfrohen, postapokalyptischen Wasserwelt, in der die einzigen Anzeichen einer Zivilisation in schwimmenden Städten zu finden sind, die aus Müll bestehen. Spieler, die sich den Gefahren des weiten Meeres stellen, können durch das Bergen und Recyceln von maritimem Müll ihre eigenen komplexen Städte errichten.