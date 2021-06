Story of Seasons: Friends of Mineral Town



Ankündigungs-Trailer: PS4 & Xbox One

Marvelous Europe Limited hat bekanntgegeben, dass Story of Seasons: Friends of Mineral Town - also ein HD-Remake des Game-Boy-Advance-Spiels Harvest Moon: Friends of Mineral Town - im Herbst 2021 auch noch für…

14.06.2021