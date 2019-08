Men of War: Assault Squad 2 - Cold War: Ankündigung

Men of War: Assault Squad 2 - Cold War ist von Digitalmindsoft und 1C Entertainment für PC angekündigt worden. Die eigenständige Erweiterung soll am 12. September 2019 erscheinen. In dem Echtzeit-Strategiespiel befehligt man amerikanische oder sowjetische Truppen und erfüllt Missionsziele während des Kalten Krieges.