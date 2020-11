Sakuna: Of Rice and Ruin: Launch Trailer

Am 10. November 2020 haben XSEED Games, Marvelous und Edelweiss das fernöstliche Farm-Abenteuer Sakuna: Of Rice and Ruin für PC (Steam) veröffentlicht. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen hierzulande am 20. November folgen.