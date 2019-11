The Falconeer wird auch für Xbox One erscheinen, dies kündigte Publisher Wired Productions im Vorfeld der X019 (14. bis 16. November 2019) an. Das Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel von Indie-Entwickler Tomas Sala soll Dogfight-Mechaniken und akrobatische Manöver in einer offenen Welt mit Gegnern zu Land, See und in der Luft kombinieren. Es wird 2020 auf PC und Xbox One erscheinen.