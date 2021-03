The Eternal Cylinder: Beta - First 10 Minutes Of Gameplay

In The Eternal Cylinder steuert man außerirdische Kreaturen (Trebhums) und muss vor dem Zylinder fliehen - ein gigantisches "Nudelholz" uralter Bauart, das alles auf seinem Weg zerstört. Während der Flucht arbeitet man sich in der Nahrungskette weiter nach oben. Echtzeit-Weltzerstörung, prozedural erzeugte Gebiete und eigenwillige Tier-KI sollen für Abwechslung in dem Open-World-Abenteuer sorgen.