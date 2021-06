Video "PC- und Konsolen-Trailer" zu Orcs Must Die! 3

Orcs Must Die! 3 punktet mit einem nach wie vor guten Spielkonzept-Mix aus Action, Tower Defense und lockerer Flockigkeit - jedoch fehlt es an überzeugenden Neuerungen und Tiefgang. Der Kriegsmodus ist nett, kann aber nicht kaschieren, dass es bei den Fallen und Gegnern kaum etwas Neues gibt. Auch die Verbesserung und die Spezialisierung von Fallen und Helden ist nur auf das Nötigste beschränkt. Zudem fällt die Input-Verzögerung bei der Steuerung (mit der Maus) an manchen Stellen störend auf, womit Orcs Must Die! 3 letztlich leider hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Hoffentlich können die Entwickler noch mit weiteren Inhalten nachlegen, zumal das Input-Lag auf anderen Plattformen in Zukunft kein Thema sein sollte. So ist es zwar schön, dass Orcs Must Die! Unchained nicht das Ende von Reihe war, etwas mehr hätte der dritte Teil dennoch bringen können ...