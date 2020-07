The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Release Date Trailer

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober für PC (digital), PS4 sowie Xbox One - und damit etwas später als ursprünglich erwartet. Das hat Publisher Bandai Namco Entertainment Europe bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um das zweite Spiel aus der Reihe, die im vergangenen Jahr mit Man of Medan ihren Anfang nahm und bei Supermassive Games (Until Dawn) entsteht.