Video "Interview with Will Poulter Part 1" zu The Dark Pictures Anthology: Little Hope

The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Interview with Will Poulter Part 1

Bandai Namco Entertainment Europe hat ein zweiteiliges Interview mit Will Poulter veröffentlicht, der eine wichtige Rolle in The Dark Pictures Anthology: Little Hope spielt. Er spricht über seine Rolle in dem Horror-Abenteuer, die Story-Grundlage, die Interaktion mit anderen Schauspielern und die unterschiedlichen Versionen, die aufgrund der Entscheidungsmöglichkeiten im Spiel produziert werden mussten.