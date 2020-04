Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise wird am 10. Juli 2020 für Switch erscheinen. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ist ein Open-World-Spiel in der Kleinstadt Le Carré. Die Geschichte beginnt in Boston, wo sich herausstellt, dass der FBI-Agent Francis York Morgan den Fall, von dem er dachte, dass er 2005 gelöst wurde, erneut aufgreifen muss.