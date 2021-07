Video "Mythos - Trailer" zu A Total War Saga: Troy für PC

Arcade-Schlachten hin, weniger Mechaniken auf der Kampagnenkarte her: Dank des tollen Szenarios, einer klareren Ausrichtung, eines deutlich besseren Spielflusses sowie klug eingeführter Einzelressourcen hat mir A Total War Saga: Troy im Test etwas mehr Eroberungsspaß bereitet als der letzte „große“ Vertreter Three Kingdoms. Ist es deswegen auch ein richtig gutes Spiel? Nein! Noch immer fallen mir im 3D-Gefecht viel zu viele Fehler auf, noch immer agiert die KI auf der Weltkarte und in der Schlacht zu wankelmütig und noch immer ärgere ich mich über den generellen Stillstand der Serie. Dennoch macht dieses „kleine“ Total War einige Schritte in die richtige Richtung. Wir werden sehen, was das für Warhammer 3 und kommende Historien-Teile bedeutet.