Am 2. März 2021 wird der zweite Akt von Episode 2 in Valorant starten und passend dazu wird die Agentin Astra auf der Bildfläche erscheinen. Astra setzt kosmische Kräfte ein und kann "Sterne" auf der Karte platzieren. Diese Sterne sind kleine Objekte, die Astra verwenden kann, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Um einen Stern zu platzieren, muss sie in ihre Astralform wechseln, in der sie die Sterne überall auf der Karte platzieren kann.