Video "Beta-Spielszenen: Der Schlund" zu World of WarCraft: Shadowlands für PC

In dieser Woche wird der Betatest von World of WarCraft Shadowlands gestartet, in dem man sämtliche Gebiete der kommenden Erweiterung anspielen kann. Wir hatten schon vorab die Gelegenheit, uns im Endgame-Gebiet "Der Schlund" (The Maw) für Charaktere auf Stufe 60 umzuschauen. Im Schlund wird man vom "Auge des Kerkermeisters" beobachtet. Wenn man dort Gegner besiegt, Quests und Weltquests erledigt, Seelen befreit, Schätze sammelt und andere Aktionen durchführt, steigt das Beobachtungslevel an, was ein bisschen an die Fahrungslevels aus GTA erinnert.