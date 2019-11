Video "Early Access Teaser" zu Basement für PC - 4Players.de

The Falconeer



Loading Loading 1:49 Min.

X019 Announcement Trailer

The Falconeer wird auch für Xbox One erscheinen, dies kündigte Publisher Wired Productions im Vorfeld der X019 (14. bis 16. November 2019) an. Das Fantasy-Flugkampf-Rollenspiel von Indie-Entwickler Tomas…

11.11.2019

Views: 56