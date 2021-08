Video "Feature-Trailer" zu Pathfinder: Wrath of the Righteous

Pathfinder: Wrath of the Righteous: Feature-Trailer

Owlcat Games und META Publishing haben bestätigt, dass Pathfinder: Wrath of the Righteous am 1. März 2022 auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Prime Matter (Label von Koch Media) vertreibt die physischen Konsolen-Versionen. Die PC-Fassung erscheint weiterhin am 2. September 2021 (Steam, GOG.com, Epic Games Store). Auf der "Twitchgaming Showcase ID@Xbox" von Microsoft sind außerdem der Haupt-Bösewicht und die Gefährten, die die Spieler auf ihrer Reise unterstützen, vorgestellt worden.