Naraka: Bladepoint ist von 24 Entertainment für PC auf Steam veröffentlicht worden. Das Battle-Royale-Spiel für 60 Teilnehmer ist in einer asiatischen Umgebung angesiedelt und setzt im Gegensatz zu vielen anderen Titeln des Last-Man-Standing-Spieltyps auf waffenbasierte Nahkämpfe, während sich die Charaktere agil in der Umgebung bewegen und auch via Greifhaken fortbewegen können.