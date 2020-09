The Survivalists steht in den Startlöchern und wird am 9. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Survival-Sandbox-Spiel in der Welt von The Escapists versucht man auf einer einsamen Insel zu überleben, entweder im Alleingang oder (kooperativ) mit bis zu drei Mitspielern.