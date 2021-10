Weird West: Road to Weird West: Episode 1

Die WolfEye Studios (das Studio von Raphael Colantonio ehemals Arkane Studios) und Publisher Devolver Digital werden Weird West doch nicht mehr in diesem Jahr veröffentlichen. Das Spiel soll nun am 11. Januar 2022 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Entwickler schätzen, dass die Spielzeit mit allen fünf Charakteren ca. 40 Stunden betragen wird.