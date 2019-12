Ori and the Will of the Wisps



The Game Awards 2019: Trailer

Bei den Game Awards 2019 ist ein neuer Trailer zu Ori and the Will of the Wisps gezeigt. Darüber hinaus ist die Veröffentlichung des Spiels vom 11. Februar 2020 auf den 11. März 2020 verlegt worden.

13.12.2019

