THQ Nordic plant ein Remake von Gothic, aber bevor das Vorhaben groß und aufwändig in Produktion gehen wird, hat das neue THQ-Nordic-Studio in Barcelona eine spielbare Demo veröffentlicht, den sogenannten "Playable Teaser". Wenn die Rückmeldungen der Spieler auf diesen Prototypen positiv ausfallen oder viel konstruktives Feedback einbringen, könnte das Remake des Kult-Rollenspiels tatsächlich in Angriff genommen werden.