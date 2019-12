Video "Playable Teaser: Der Auftakt" zu Gothic Remake für PC - 4Players.de

Den Auftakt der Prototyp-Demo des Remakes von Gothic haben wir im Video festgehalten. In dem 20 Minuten langen (unkommentierten) Clip wird zunächst die Vorgeschichte erzählt, bevor es abwärts in die Mine geht. Nach mehreren Zwischensequenzen und dem Fund eines kaputten Schwerts wird kurz das Kampfsystem vorgestellt, das mit seiner Blocken/Parieren-Technik an For Honor erinnert. Im Anschluss werden Gespräche geführt und die Minenkolonie bei Tageslicht erkundet.