The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3



Story Trailer (Switch)

NIS America und Nihon Falcom geben Einblicke in die Geschichte des Anime-Rollenspiels The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3, das im Frühjahr 2020 auch für Nintendo Switch erscheinen wird.

18.01.2020

