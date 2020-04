Video "German Junior Youth Trailer" zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa: Rise of New Champions: German Junior Youth Trailer

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions gibt es auch eine deutsche Junioren-Fußball-Mannschaft. Publisher Bandai Namco Entertainment Europe stellt die Mannschaftsmitglieder im Trailer kurz vor. Die deutsche Mannschaft, die von Karl Heinz Schneider auf dem Platz angeführt wird, soll sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gut sein. Die weiteren Teammitglieder sind Hermann Kaltz, Franz Schester, Manfred Margus, Deuter Muller (Torwart) und Cornelius Heine.