It Came from Space and Ate Our Brains



Loading Loading 1:01 Min.

Remastered: Trailer (PS4, Xbox One & Switch)

Die Triangle Studios und All in! Games werkeln an einer überarbeiteten Neuauflage des Top-Down-Shooters It Came from Space and Ate our Brains für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

27.01.2020

Views: 66