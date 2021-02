Curse of the Dead Gods: Overview Trailer

In der nächsten Woche, am 23. Februar, wird Curse of the Dead Gods den Early Access auf PC (Steam) verlassen und zudem für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel von Passtech Games und Focus Home Interactive ist ein Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen - vergleichbar mit Hades. Einen Überblick geben über das Spielgeschehen geben die Entwickler und der Publisher im Überblickvideo.