Video "Prolog" zu Resident Evil Village

Mommus schrieb am 30.04.2021 um 20:22 Uhr

Ich spiele gerade nochmal alle Resident Evil Teile durch und bin mittlerweile beim fünften angelangt und ich muss ehrlich sagen, so lange die da ne halbwegs passable Story hinbekommen, die mich dramaturgisch irgendwie bei der Stange hält, bin ich zufrieden, denn: Bei RE war die Story für mich immer dem eigentlichen Spielerlebnis untergeordnet. Seien wir doch mal ehrlich, die komplette Geschichte rund um Umbrella etc ist doch komplett an den Haaren herbeigezogen, das war schon immer B- oder C-Movie Niveau. Das muss jetzt für meinen Geschmack nicht alles logisch mit dem Rest der Geschichte zusammenhängen. Wenn die Inszenierung und Atmosphäre der Welt mich packt und es ne gute Mischung zwischen Erkundung, Horror und Action gibt, bin ich vollkommen zufrieden.