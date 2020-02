Video "Ankündigung" zu The Division 2: Die Warlords von New York

Ubisoft hat die Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York für den 03. März 2020 offiziell angekündigt. Warlords of New York spielt logischerweise in New York (Schauplatz aus dem ersten Teil; diesmal aber ohne Schnee) in einer "neuen offenen Welt" in Lower Manhattan. Aaron Keener, ein ehemaliger und abtrünniger Agent der Division, hat die Kontrolle über die Stadt übernommen und wird dabei von vier Leutnants unterstützt. Sein Ziel ist es, Chaos zu verbreiten.