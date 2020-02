All in! Games wird Red Wings: Aces of the Sky noch im Laufe des Jahres für Switch und kurz danach für PC veröffentlichen. PlayStation 4 und Xbox One werden später bedient. In dem Arcade-Actionspiel übernimmt man die Rolle eines Piloten, der gerne in das Geschwader des Roten Barons (Manfred von Richthofen) aufgenommen werden möchte.