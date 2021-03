The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos: Konsolen-Trailer

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos wird im Sommer 2021 auch für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen - für Switch und PS4 ebenfalls als physische Version. Das Spiel von Entwickler Artefacts Studio und Publisher Dear Villagers ist in Deutsch, Englisch, Französisch und vereinfachtem Chinesisch spielbar sowie komplett in Deutsch, Englisch und Französisch vertont.