Video "Royal-Trailer" zu Trackmania für PC

Auch wenn das Remake dem ursprünglichen Nations sehr ähnlich ist, hat sich das Stadion doch stark verändert. Das fängt bei dem frischen, angenehm eleganten Artdesign an und geht über die interessanten neuen Streckenteile bis zu dem Schritt, dieses Trackmania auch über das Geschäftsmodell als laufenden Service zu etablieren. Wie der sich entwickelt bleibt abzuwarten, zum Start erhält man allerdings einen hervorragend spielbaren Arcade-Racer mit präzisem Fahrverhalten, ständig neuen Inhalten und einem Editor, der auf einfachste Art das Erstellen unzähliger eigener Kreationen erlaubt. Ich vermisse zwar ausführliche Highscorelisten sowie die Möglichkeit sich direkt mit beliebigen Kontrahenten zu vergleichen. Dafür spornt die Jagd nach Medaillen im Solospiel ebenso an wie das Herausfahren einer möglichst schnellen Zeit im direkten Online-Vergleich. So ist Trackmania nicht nur der perfekte Pausenfüller, sondern immer auch ein Zeitfresser ersten Grades!