Video "Pre-Alpha Gameplay Trailer" zu 1971 Project Heliosis

Das Spiel soll moderne militärische Taktik mit Nahkampfaspekten in einer eisigen Welt verbinden. In den taktischen Kämpfen, die mit den Aktionspunkten und dem Deckungssystem sehr schwer an XCOM erinnern, gewinnen die Charaktere an Erfahrung, wodurch sich ihre Fertigkeiten sowie ihre Ausrüstung verbessern. Wie bei Mutant Year Zero bewegen sich die Charaktere in Echtzeit über die Karte, während die Duelle im Runden-Modus ablaufen.