Video "Next-Gen-Trailer" zu WRC 9 - The Official Game

Mit WRC 9 macht Kylotonn dort weiter, wo man bei WRC 8 aufgehört hat. Da man viele Elemente vom Vorgänger übernimmt und lediglich im Detail antastet, fällt der Fortschritt aber nicht mehr so groß aus wie in den vergangen Jahren, sondern hat eher Update-Charakter mit kleinen, aber sinnvollen Verbesserungen. Dazu gehört auf jeden Fall das Club-System mit Dirt-Anleihen, das trotz des Verzichts auf eine Cross-Plattform-Unterstützung eine Bereicherung darstellt und zumindest online die Erstellung eigener Mini-Meisterschaften erlaubt. Zudem dürfen sich selbst Veteranen dank der Neuzugänge im Kalender auf zusätzliche Herausforderungen freuen, doch ein Großteil der Etappen wurde leider durch den Recycling-Wolf gedreht. Dem will Kylotonn mit kostenlosen Updates entgegenwirken, die neben neuen und überarbeiteten Pisten auch zusätzliche Spielmodi wie Koop enthalten sollen. Vielleicht schafft man es ja auch irgendwann, den Bestenlisten die längst überfälligen Filteroptionen zu bescheren. Bis dahin kann man sich aber weiter an dem überzeugenden, aber anspruchsvollen Fahrgefühl hinter dem Steuer des breit gefächerten Fuhrparks erfreuen, das mit der Verwendung eines Lenkrads am besten zur Geltung kommt. Idealerweise greift man außerdem zur PC-Version, die dank kürzerer Ladezeiten und höherer Bildrate das Konsolen-Pendant hinter sich lässt - zumindest so lange, bis die Umsetzungen für PS5 und Series X erscheinen.