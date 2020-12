Vor der Hauptshow der Game Awards 2020 ist ein Spielszenen-Trailer mit Kämpfen aus NieR Replicant ver.1.22474487139 gezeigt worden. Die überarbeitete Version von NieR (Details) wird am 22. April 2021 in Japan und Asien sowie am 23. April 2021 in westlichen Regionen für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.