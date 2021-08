Video "The Virtuous Cycle | Launch Trailer" zu Mortal Shell

Am 18. August wird bekanntlich die Download-Erweiterung "The Virtuous Cycle" für Mortal Shell auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. In den ersten fünf Tagen nach der Veröffentlichung wird die Erweiterung kostenlos an alle Besitzer des Hauptspiels verteilt. Nach dem 23. August 2021 wird man den Zusatzinhalt für 6,99 Euro kaufen können. Die Erweiterung bietet einen neuen Roguelike-Modus, eine weitere spielbare Hülle und die wandelbare Axatana-Waffe.