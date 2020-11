Sword of the Necromancer: Anime Opening

Grimorio of Games und JanduSoft präsentieren das Zeichentrick-Intro des Roguelike-Dungeon-Crawlers Sword of the Necromancer, der am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie später auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll.