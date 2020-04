Draw Distance arbeitet nach Vampire: The Masquerade - Coteries of New York an einer weiteren "Visual Novel" im World-of-Darkness-Universum, und zwar an Vampire: The Masquerade - Shadows of New York. Das Spiel wird als eigenständige Erweiterung zu Coteries of New York bezeichnet, soll aber auch Bezüge bzw. Querverweise zu dem ersten Spiel haben.