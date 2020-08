Video "Spielszenen-Trailer" zu Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York wird am 10. September 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das Spiel von Draw Distance ist eine "Visual Novel" im World-of-Darkness-Universum à la Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Das Spiel wird als eigenständige Erweiterung zu Coteries of New York bezeichnet, soll aber auch Bezüge bzw. Querverweise zu dem ersten Spiel haben. Es wird ausschließlich englische Texte bieten.