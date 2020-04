Sky: Kinder des Lichts



Loading Loading 1:00 Min.

Season of Enchantment Trailer

In Sky: Children of the Light (iOS und Android) ist die "Season of Enchantment" gestartet. Es ist die erste Season in dem Spiel, die sich um ein verlassenes Schiff im Golden Wasteland dreht. Während des…

20.04.2020

Views: 55