Video "Trailer" zu Paradise Killer

Whodunit? Ab dem 4. September wird man auf der sehr abgefahrenen Paradiesinsel auf PC und Switch nach einem mysteriösen Mörder suchen. In der Rolle des "Ermittlungsfreaks" Lady Love Dies gilt es die offene Spielwelt zu erkunden. Dabei handelt es sich um einen Ort in einer anderen Realität, in dem sich Psychopathen und andere Durchgeknallte herumtreiben - an Verdächtigen dürfte also kein Mangel herrschen. Das Spiel mit der Mehrdeutigkeit soll ein wichtiges Element des Abenteuers sein.