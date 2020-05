The Last Of Us Part 2



News-Talk: Der Story-Leak - was ist passiert?

Im aktuellen News-Talk sprechen Jörg und Eike über den Leak von The Last of Us: Part 2, die möglichen Hintergründe - und unseren Umgang mit dem Thema.

04.05.2020

