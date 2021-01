Video "Spielszenen" zu The Medium

Die Entwickler von The Medium zeigen den grundlegenden Spielablauf des Psycho-Horrors im folgenden Video. In dem 14-minütigen Clip erkundet Marianne (das Medium) die reale Welt und die Geister-Welt abwechselnd und gleichzeitig - mit dem "Dual-Reality-Split-Screen-Spielsystem". Im Laufe des Spiels wird man regelmäßig von einer Welt in die andere Welt wechseln. Ein Drittel des Spiels wird sich in der realen Welt abspielen, ein weiteres Drittel in der Geister-Welt und das letzte Drittel in beiden Welten gleichzeitig. Es wird u.a. gezeigt, wie man Rätsel in beiden Welten löst und was es mit dem Hauptgegner (Höllenschlund) auf sich hat.