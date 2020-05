Video "Grafikvergleich Original (PC) vs. Definitive (PC,PS4)" zu Mafia 2: Definitive Edition

Respekt: Aus technischer Sicht ist diese Definitive Edition das mit Abstand schlechteste Remaster, das ich je gespielt habe! Eins, das auf PlayStation 4 sogar dermaßen schlecht läuft, dass es dem grundsätzlich starken Krimi beinahe den gesamten Spaß raubt. Ich habe jedenfalls wenig Freude daran, Empire Bay im Dauerstottern zu erkunden, und würde an eurer Stelle darauf warten, dass ein Update dort die miserable Bildrate repariert. Hinzu kommt auf beiden Konsolen eine fehlerhafte Tonabmischung, dank der z.B. sämtliche Stimmen in Filmszenen ganz links verortet sind, und letztlich ist es auch bedauerlich, dass weder die Steuerung verfeinert noch grafische Schwächen von vor zehn Jahren ausgebessert wurden. Verfeinerte Gesichter, die höher aufgelösten Texturen, mehr Details in der Kulisse sowie eine bessere Beleuchtung sind natürlich ein willkommenes Upgrade, machen das Spiel aber schon deshalb nicht besser, weil damit grafische Fehler erst dazugekommen sind. Immerhin: Auf Xbox One läuft Mafia 2 bis auf den Ton weitgehend störungsfrei, während man den nach wie vor spannenden „Spielfilm“ in einem mit viel Liebe fürs Detail inszenierten Szenario vor allem auf PC am ehesten so erlebt, wie er gedacht war. Hoffentlich werden die vielen technischen und inhaltlichen Fehler noch beseitigt, dann wäre auch die Neuauflage des Gangster-Dramas ein gutes, stellenweise sehr gutes Spiel. Bis das geschehen ist, kann davon allerdings keine Rede sein.