Bungie hat die nächste Saison in Destiny 2 angekündigt: Die Saison des Spleißers. In der Saison werden die Spieler in die "Gläserne Kammer", den Raid aus Destiny, zurückkehren. Außerdem kann man in der saisonalen Aktivität "Override" mit insgesamt sechs Spielern das Vex-Netzwerk hacken und sich dabei neue Ausrüstung verdienen. Die Saison des Spleißers beginnt am 11. Mai und endet am 24. August.