Video "Launch-Trailer" zu Namco Museum Archives Volume 1+2

Wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten: Im Haupttext habe ich Beispiele ausgeführt, wo mir ein olles NES-Spiel auch heute noch Spaß macht - von Splatterhouse: Wanpaku Graffiti über Pac-Land und Rolling Thunder bis Dig Dug. Aber natürlich sind in den beiden Archives-Sammlungen auch Oldies dabei, die mich schnell langweilen oder die sich auch heutiger Sicht einfach mies steuern: Xevious finde ich einfach nur noch schnarchig, das an Donkey Kong erinnernde Mappy lässt mich schon nach Sekunden den Zurück-zum-Hauptmenü-Button drücken und The Tower of Druaga fühlt sich noch dröger an als es alt und hässlich ist. Trotzdem hatte ich Spaß damit, alle 8-Bit-Spiele durchzuprobieren und mich in ein paar richtig zu verbeißen - obendrein kann etwas Retro-Fortbildung einem Spiele-Schreiberling bekanntlich nie schaden. Nicht geschadet hätten den beiden Collections aber umfassende museale Features - Material dafür gibt es neben dem Programmcode der Spiele in den Namco-Archiven sicherlich zuhauf!