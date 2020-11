BPM: Bullets Per Minute lässt grüßen, denn auch bei Metal: Hellsinger wird kräftig im Rhythmus geballert. Das Schießen im Takt der Musik soll sowohl die Kraft der Spielfigur als auch die Intensität des Metal-Soundtracks erhöhen - wie das in der Praxis aussieht, zeigen die Entwickler im folgenden Trailer am Beispiel von "Poetry of Cinder" von James Dorton (Black Crown Initiate).