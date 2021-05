Was für eine Grafik, was für Animationen... Das Spiel muss ich haben. Werde aus dem Staunen nicht rauskommen. So viel los, so viel anzugucken... Boah. Das ist für mich eine völlig neue Grafikstufe. Es ist spielbar und kein vorgerenderter Film. Muss ich erstmal kapieren.Will nicht wissen, was Naughty Dog und Sony Santa Monica in ein, zwei Jahren auf der PS5 veranstalten werden.