Video "Kampfsystem" zu Returnal für PlayStation 5

In dem Third-Person-Actionspiel Returnal steuert man die Astronautin Selene, die in einem Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt auf dem feindseligen Planeten Atropos gefangen ist. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die prozedural generierte Umgebung sowie das auffindbare Arsenal, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss. Das Spiel setzt also auf einen Roguelike-Ansatz. Die verfügbaren Waffen und den permanenten Fortschritt stellen die Entwickler folgendermaßen vor.