Hitman 3: Under the Hood - Chongqing

Der nächste Schauplatz aus Hitman 3 ist enthüllt worden. Agent 47 wird sich ebenfalls in die verregneten, neonbeleuchteten Straßen von Chongqing begeben - ein chinesischer Verkehrsknotenpunkt voller Läden und Imbissstände, die sich in engen Straßen aneinander reihen. In Chongqing präsentieren die Entwickler auch die Verbesserungen und Verfeinerungen der Glacier-Engine, z.B. in den Bereichen Beleuchtung, Reflexionen, Animationen und KI.