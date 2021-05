Video "Season of Pride (Roadmap Trailer)" zu Hitman 3

Heute startet die "Season of Pride" mit dem zweiten Akt des DLCs "Seven Deadly Sins" in Hitman 3. Das Pride-Paket als Teil der Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" enthält eine neue Eskalations-Mission in Chongqing (The Pride Profusion), zwei Waffen und einen Anzug. Die "Season of Pride" wird noch bis zum 13. Juni dauern. Regelmäßige und kostenlose neue Inhalte für alle Besitzer des Spiels werden versprochen, z.B. Eskalationen, besondere Aufträge, saisonale Events und (auch neue) schwer fassbare Ziele. Hierzu gehört z.B. das nächste Elusive-Target in Mendoza am 12. Mai. Diesmal hat man zwölf Tage Zeit für den Kill ...